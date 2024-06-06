Шести клубам Премьер-Лиги нужно продать игроков до 30 июня
Шести клубам Премьер-Лиги нужно продать игроков до 30 июня, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей.
В завершившемся сезоне снятию очков в Премьер-Лиге подверглись "Эвертон" и "Ноттингем Форест", поплатившись за превышение установленного лимита убытков за трехлетний период.
По информации Sky Sports, "Эвертон" и "Форест" снова рискуют превысить данный лимит, когда в расчетах будет учтен сезона 2023/24. Такая же угроза нависла над "Челси", "Астон Виллой", "Ньюкаслом" и "Эвертоном".
Всем шести перечисленным клубам нужно продать по одному или двум ключевым игрокам, чтобы закрыть очередной финансовый год без нарушений.
Добавим, официально летнее трансферное окно открывается 14 июня — в день начала Евро-2024, и наложение международного турнира может стать помехой к заключению сделок.
06.06.2024 19:00
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Середнякам тяжко
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Будет прикольно, если 6 команд начнут чемпионат с отрицательным количеством очков :)
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