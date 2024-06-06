Шести клубам Премьер-Лиги нужно продать игроков до 30 июня, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей.

В завершившемся сезоне снятию очков в Премьер-Лиге подверглись "Эвертон" и "Ноттингем Форест", поплатившись за превышение установленного лимита убытков за трехлетний период.



По информации Sky Sports, "Эвертон" и "Форест" снова рискуют превысить данный лимит, когда в расчетах будет учтен сезона 2023/24. Такая же угроза нависла над "Челси", "Астон Виллой", "Ньюкаслом" и "Эвертоном".



Всем шести перечисленным клубам нужно продать по одному или двум ключевым игрокам, чтобы закрыть очередной финансовый год без нарушений.



Добавим, официально летнее трансферное окно открывается 14 июня — в день начала Евро-2024, и наложение международного турнира может стать помехой к заключению сделок.