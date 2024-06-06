Магуайр и Грилиш не поедут на Евро-2024

Стали известны имена еще нескольких игроков, которые не попадут в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2024.

Напомним, расширенная заявка англичан на Евро-2024 содержала 33 игроков, но к вечеру пятницы главному тренеру сборной Гарету Саутгейту придется оставить в своем списке только 26.



Ранее днем стало известно, что Саутгейт отсеял полузащитников Кертиса Джонса из "Ливерпуля" и Джеймса Мэддисона из "Тоттенхэма", причем последний из них уже покинул расположение национальной команды, не оставшись на товарищеский матч против Исландии в пятницу.



По информации The Athletic, Саутгейт также решил оставить за бортом голкипера "Бернли" Джеймса Траффорда, защитника "Ливерпуля" Джарелла Куансу, защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра и плеймейкера "Манчестер Сити" Джека Грилиша.



Стоит отметить, что Магуайр был ключевым игроком сборной Англии на трех предыдущих больших турнирах, однако в данный момент Харри не играет с апреля из-за травмы икроножной мышцы.



Грилиш в свою очередь сыграл важную роль в достижении сборной Англии финала Евро-2020, однако сезон 2023/24 Джек провел неважно за свой клуб.



Таким образом, Саутгейту предстоит определить еще одного полевого игрока, который не поедет на турнир в Германии.