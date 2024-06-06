VAR останется в Премьер-Лиге

Клубы Премьер-Лиги проголосовали против отказа от системы VAR.

В четверг, 6 июня, проходит ежегодная встреча боссов 20 клубов Премьер-Лиги, и по инициативе "Вулверхэмптона" им было предложено проголосовать по отказу от VAR со следующего сезона.



В итоге подавляющим большинством голосов — 19 против одного — было решено, что VAR останется, сообщает BBC. "Волки" так и не получили никакой поддержки своей идеи.



Вместе с тем было решено, что судейский корпус, Премьер-Лига и клубы должны улучшить работу VAR, чему поспособствует внедрение полуавтоматической системы определения офсайда (semi-automated offside technology, SAOT) осенью 2024.