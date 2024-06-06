VAR останется в Премьер-Лиге
Клубы Премьер-Лиги проголосовали против отказа от системы VAR.
В четверг, 6 июня, проходит ежегодная встреча боссов 20 клубов Премьер-Лиги, и по инициативе "Вулверхэмптона" им было предложено проголосовать по отказу от VAR со следующего сезона.
В итоге подавляющим большинством голосов — 19 против одного — было решено, что VAR останется, сообщает BBC. "Волки" так и не получили никакой поддержки своей идеи.
Вместе с тем было решено, что судейский корпус, Премьер-Лига и клубы должны улучшить работу VAR, чему поспособствует внедрение полуавтоматической системы определения офсайда (semi-automated offside technology, SAOT) осенью 2024.
06.06.2024 17:00
Просмотров: 556
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
целых 26 депутатов изберут в европарламент от самых процветающих и агресивных прибалтийских тигров. Охуеть.
и это при том, что на три страны у них полтора очень мощных солдата и даже есть стратегически важный кукурузник.
(ответить)
бидон в силу лет посрал в памперс прямо на сцене
ничего смешного
(ответить)
дезаен карты киевского метрополитена
https://ibb.co/4MrScJ1
даскакались... це перемога!
(ответить)
Лемразь вышла кричать за путлера
https://ibb.co/N1r0CKD
(ответить)
Победить Киев на поле боя, разгромить ВСУ, накаченные западным оружием и деньгами, деиндустриализировать страну по максимуму, лишив ее столь ненавистного советского наследия в виде инфраструктуры — это станет главным уроком на постсоветском пространстве. Что будет, если вы решили взять антироссийский курс, прямая иллюстрация последствий.
Военно-политический авторитет России после победы на Украине вырастет до небес, а значит, власти наконец-то смогут вести диалог с бывшими сателлитами с позиции силы, как того требует реальная политика и российские интересы.
Сильная Россия — это большое благо для всей Евразии. Москва, закаленная в боях, сможет обладать достаточным авторитетом, чтобы гасить все потенциальные конфликты только своим словом. И горе тем, кто к этим словам не прислушается.
Za ядерный удар по хохлонацистам
(ответить)
Русня! Смотрите что у вас в гребаной стране творится! Вы хотели войны? А она к вам пришла, это начало...
Ты видишь суслика? Нет. И я нет,а он есть!!!
(ответить)
Какие последствия ждут тех, кто сдает кровь 4–5 раз в год?
Донорство крови имеет как медицинское, так и общественное значение. Однако как это воздействует на здоровье?
Мужчинам разрешается сдавать цельную кровь 5 раз в год, женщинам — 4. При этом разово берут не больше 450 мл крови — это количество восстанавливается за 1–2 дня.
По словам трансфузиолога Ю. Моор, потеря небольшого объема крови способствует самовосстановлению организма: нормализуется метаболизм, лучше функционирует костный мозг.
Врач также добавила, что доноры, сдающие кровь дважды-трижды в год в течение всей жизни, гораздо реже сталкиваются с инфарктами и инсультами.
Однако делать это чаще положенного нельзя в связи с угрозой уменьшения запасов железа и, как следствие, развитием анемии, отметила специалист.
Касаемо угрозы для костного мозга врач заметила, что его ресурс поистине огромен. Реального числа стволовых клеток хватило бы на тысячу лет жизни, следовательно, об опасности говорить не приходится, считает медик.
(ответить)
Для производства бумаги начнут использовать сухую траву
С 2025 года на рынке Нидерландов планируют предложить потребителю бумагу, произведенную из альтернативного сырья, в частности, сухих трав.
Сено из аграрных районов будут измельчать и спрессовывать в гранулы, а затем с помощью микроорганизмов в специальных контейнерах преобразовывать в бумажную смесь с последующим формованием в листы.
Сравнительно с традиционным сегодня способом производства, при котором применяется первичная целлюлоза, “травянистый” подход позволит сократить выбросы в атмосферу на 0,3 тонны из расчета на 1 тонну бумаги. При этом, взамен 6000 литров воды, на означенный объем готовой продукции потребуется лишь 2 литра.
Стоит отметить, что качество такой экобумаги будет ниже и непригодно для лазерных принтеров, но вполне подойдет для упаковочных материалов и мелкой полиграфии.
Помимо трав, рассматривается вариант использования старых хлопчатобумажных тканей и оболочек какао-бобов.
(ответить)
Ученые создали новый гаджет — «третий большой палец»
Специалисты из Университета Кэмбриджа в Великобритании, похоже, достигли невероятного прорыва в протезировании и модификации человеческого тела. Согласно публикации в Science Robotics, британскими учеными был разработан инновационный напечатанный на 3D-принтере «третий большой палец», который может использоваться для того, чтобы взаимодействовать с различными объектами при помощи специальных сенсоров под пальцами ног.
Это устройство надевается на противоположную сторону от обычного большого пальца и контролируется датчиками под большими пальцами на ногах. Дизайн «третьего большого пальца» помогает справляться с задачами, которые невозможно выполнить одной рукой, например, открыть бутылку, очистить банан или удержать несколько стаканов.
По данным ученых, почти все из 596 испытавших устройство людей, возраст которых варьировался от трех лет до 96, смогли в течение минуты разобраться, как эффективно пользоваться девайсом. Исследователи считают, что в будущем их разработка сможет помочь тем, кто потерял одну из рук и испытывает трудности с выполнением повседневных задач.
https://www.youtube.com/watch?v=UI-t21QcXM4
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий