"Юнайтед" пытался перехватить Адарабиойо

"Манчестер Юнайтед" предпринял неудачную попытку увести защитника Тосина Адарабиойо из под носа у "Челси".

В минувший вторник Адарабиойо прошел медобследование в "Челси", и ожидается, что "синие" подтвердят трансфер Тосина в ближайшие 48 часов.



Адарабиойо должен присоединиться к "Челси" в качестве свободного агента после того, как истечет его контракт с "Фулхэмом" в конце недели.



До вмешательства "Челси" главным претендентом на Адарабиойо считался "Ньюкасл", однако лишь в минувший уикенд попытку заполучить 26-летнего предпринял и "Юнайтед".



По информации Daily Mail, "Юнайтед" направил Адарабиойо конкретное предложение, но было слишком поздно — Тосин уже решил воссоединиться с главным тренером "Челси" Энцо Мареской, которого он знает по академии "Манчестер Сити".



В данный момент "Юнайтед" все еще находится в процессе анализа сезона и пока даже не принял решение насчет своего наставника Эрика Тен Хага, и это помешало "красным дьяволам" сработать оперативнее.