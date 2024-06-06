Перейра определится со своим будущим после Кубка Америки

Полузащитник "Фулхэма" Андреас Перейра сообщил, что примет решение насчет своего будущего после возвращения с Кубка Америки.

28-летний Перейра на высоком уровне провел сезон 2023/24, забив три гола и отдав семь результативных передач в 37 матчах Премьер-Лиги.



Своей игрой Перейра заслужил — впервые с 2018 года — вызов в сборную Бразилии на товарищеские матчи против Англии и Испании в марте.



Также Перейра попал в заявку бразильской сборной на Кубок Америки, стартующий в США позже в июне. Своим будущим Андрес займется после этого турнира.



"Сейчас сложно говорить о будущем, я полностью сосредоточен на сборной. С божьей помощью вы завоюем титул, и тогда можно будет подумать о моем будущем в клубе".



"Я сяду со своим агентом и решу свое будущее", — сообщил Перейра UOL.