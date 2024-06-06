Мареска видит в Дьюсбери-Холле замену для Галлахера

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска готов устроить трансферный рейд на свой бывший клуб "Лестер", чтобы обзавестись заменой для полузащитника Конора Галлахера.

Так и не сумев договориться с Галлахером о продлении истекающего через год контракта, теперь "Челси" собирается продать Конора.



"Челси" уже вступил в переговоры с вышедшей в Лигу Чемпионов "Астон Виллой" насчет трансфера 24-летнего игрока сборной Англии, интерес к которому проявляет и "Тоттенхэм".



Галлахер был ключевым игроком "Челси" в сезоне 2023/24, поэтому уход Конора создаст пустоту, которую Мареске нужно будет восполнить.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Мареска уже присмотрел замену Галлахеру в "Лестере". Речь о Дьюсбери-Холле, который сыграл ключевую роль в завоевании "Лестером" титула Чемпионшипа в завершившемся сезоне.



25-летний англичанин, которого неоднократно просматривал "Ливерпуль", забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 44 матчах Чемпионшипа. Для приобретения воспитанника "Лестера" "Челси" придется выложить около 40 миллионов фунтов.