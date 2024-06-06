Премьер-Лига предостерегла свои клубы насчет отказа от VAR

Премьер-Лига предостерегла свои клубы об увеличении количества ошибочных судейских решений на 100 случаев за сезон при отказе от системы VAR.

В четверг, 6 июня, боссы 20 клубов высшего английского дивизиона проведут свою ежегодную встречу, и одной из тем на повестке дня является отказ от VAR.



Данный вопрос был выставлен на голосование по инициативе "Вулверхэмптона", и для принятия решения требуются голоса минимум 14 клубов.



Как утверждает BBC, данное голосование заранее обречено на провал, но Премьер-Лига все равно решила подстраховаться, в среду сделав рассылку по своим клубам.



20 клубов Премьер-Лиги получили письмо о том, что отказ от VAR привел бы к взрывному росту количества ошибочных судейских решений — примерно на 100 за сезон.



Например, в сезоне 2023/24, как утверждает Премьер-Лига, арбитры VAR приняли 105 правильных решений и только 11 раз ошиблись.



BBC добавляет, что "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм" находятся среди клубов, которые хотят сохранить VAR, но требуют улучшений в ее работе. "Ливерпуль" также не поддерживает отказ от системы.