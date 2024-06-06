"Челси" интересуется Калверт-Левином

Доминик Калверт-Левин "Челси" проявляет интерес к нападающему "Эвертона" Доминику Калверт-Левину.

Приобретение нападающего является одной из приоритетных задач "Челси" на летнее трансферное окно, однако Виктора Осимхена из "Наполи" "синие" сочли необоснованно дорогим, а фаворитом в борьбе за Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг" является "Арсенал".

Как сообщает Daily Mail, решением для "Челси" может стать Калверт-Левин, несмотря на то, что "Эвертон" хочет сохранить Доминика и уже предложил ему новый контракт.

Однако "Эвертон" находится в сложной финансовой ситуации, а от действующего контракта Калверт-Левина остается только один год, поэтому "ириски" могут быть уязвимы к предложениям насчет 27-летнего англичанина.

Добавим, в 32 матчах сезона Премьер-Лиги 2023/24 Калверт-Левин забил семь голов.


Метки Калверт-Левин, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 06.06.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. eakz 06.06.2024 12:29 # eakz
    Джексон + Калверт-Льюин = убийцы АПЛ

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  2. chelsiukpro 06.06.2024 12:13 # chelsiukpro
    Пиздешь... Он не кому не нужен!

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