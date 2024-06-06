"Челси" интересуется Калверт-Левином

"Челси" проявляет интерес к нападающему "Эвертона" Доминику Калверт-Левину.

Приобретение нападающего является одной из приоритетных задач "Челси" на летнее трансферное окно, однако Виктора Осимхена из "Наполи" "синие" сочли необоснованно дорогим, а фаворитом в борьбе за Беньямина Шешко из "РБ Лейпциг" является "Арсенал".



Как сообщает Daily Mail, решением для "Челси" может стать Калверт-Левин, несмотря на то, что "Эвертон" хочет сохранить Доминика и уже предложил ему новый контракт.



Однако "Эвертон" находится в сложной финансовой ситуации, а от действующего контракта Калверт-Левина остается только один год, поэтому "ириски" могут быть уязвимы к предложениям насчет 27-летнего англичанина.



Добавим, в 32 матчах сезона Премьер-Лиги 2023/24 Калверт-Левин забил семь голов.