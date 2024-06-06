Кертис Джонс не поедет на Евро-2024

Как и Джеймс Мэддисон из "Лестера", полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс не попадет в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2024.

К вечеру пятницы главному тренеру англичан Гарету Саутгейту предстоит отсеять семерых относительно своего расширенного списка из 33 игроков.



Первым из этих семи неудачников стал Мэддисон, причем The Guardian утверждает, что Джеймс уже покинул расположение сборной, хотя мог бы принять участие в товарищеском матче против Исландии в пятницу.



Как сообщает Daily Mail, вторым игроком, который не поедет на турнир в Германии, станет 23-летний Джонс.



Для Джонса, который отметился 14 появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в сезоне Премьер-Лиги 2023/24, этот вызов в сборную Англии стал первым в карьере.