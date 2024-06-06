"Юнайтед" интересуется Милошем Керкезом

"Манчестер Юнайтед" хочет приобрести левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза.

Левый фланг обороны был одной из наиболее проблемных зон в "Юнайтед" в этом сезоне. Люк Шоу провел лишь 12 матчей в Премьер-Лиге, последний раз выходя на поле еще в феврале, а Тирелл Маласиа и вовсе не сыграл ни минуты.



Поэтому "Юнайтед" собирается приобрести левого защитника в летнее трансферное окно, и журналист Фабрицио Романо утверждает, что на радаре у "красных дьяволов" находится Керкез.



Керкез только прошлым летом присоединился к "Борнмуту", перебравшись к "вишенкам" из АЗ. 20-летний венгр на высоком уровне провел свой дебютный английский сезон, сыграв 28 матчей в Премьер-Лиге.



"Юнайтед" пока не вступал в переговоры, но очень высоко ценит Керкеза. "Борнмут" собирается потребовать большие деньги, если дойдет до продажи Милоша.