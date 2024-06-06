"Вилла" открыта к продаже Дугласа Луиса

Полузащитник Дуглас Луис возглавляет список игроков, предложения насчет которых "Астон Вилла" готова рассмотреть этим летом.

После того, как с "Эвертона" и "Ноттингем Форест" сняли восемь и четыре очка, соответственно, клубы Премьер-Лиги стали крайне внимательно относиться к соблюдению правил финансового фейр-плей.



По информации Daily Mail, "Вилла" все еще может продать кого-нибудь из своих лучших игроков до 30 июня, чтобы закрыть сезон 2023/24 без финансовых нарушений.



Одним из наиболее ценных активов "Виллы" выглядит Луис, которым давно интересуется "Арсенал". 26-летний бразилец, которого также сватают в "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", находится на пороге предпоследнего года по своему контракту.



Помимо Луиса, "Вилла" также открыта к предложениям насчет полузащитника Джейкоба Рэмси и нападающего Джона Дурана.