Мэддисон не поедет на Евро-2024

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон не попадет в окончательную заявку сборной Англии на Евро-2024.

Мэддисон весьма уверенно отыграл свой дебютный сезон за "Тоттенхэм" после перехода из "Лестера" за 40 миллионов фунтов прошлым летом, забив четыре гола и отдав девять результативных передач в Премьер-Лиге.



27-летний Мэддисон попал в расширенную заявку англичан из 33 игроков и даже появился на заключительные полчаса в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины в минувший понедельник (3:0).



Однако к 7 июня главному тренеру англичан Гарету Саутгейту предстоит урезать свой список до 26 имен, и The Athletic утверждает, что Мэддисон окажется одним из семи неудачников.



Добавим, на счету Мэддисона семь матчей за сборную Англии. Джеймс ездил с командой Саутгейта на Чемпионат Мира 2022 года в Катаре, но за турниром в Германии ему придется наблюдать из дома.