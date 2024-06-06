"Уиган" арендовал Калвина Рэмси у "Ливерпуля"

"Ливерпуль" отправил своего правого защитника Калвина Рэмси в аренду в "Уиган" из Лиги Один на сезон 2024/25.

Рэмси присоединился к "Ливерпулю" летом 2022, перебравшись из академии "Абердина", но травма досрочно оборвала дебютный сезон Калвина за "красных", позволив сыграть только два матча.



Сезон 2023/24 Рэмси провел в аренде, поиграв за "Престон" из Чемпионшипа и "Болтон" из Лиги Один.



В среду вечером "Ливерпуль" объявил, что 20-летний шотландец возвращается в третий английский дивизион, где проведет весь следующий сезон, выступая за "Уиган".



Добавим, минувший сезон "Уиган" завершил на 12-м месте в Лиге Один.