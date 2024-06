Светская хроника за четверг

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" сражаются за Лени Йоро. "Атлетико" и ПСЖ хотят Хулиана Альвареса. Немцы построили пивопровод для английских фанатов. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

"Ливерпуль" ищет нового голкипера, ожидая ухода Кувина Келлехера. (Football Insider)



"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу с "Ливерпулем" за защитника "Лилля" Лени Йоро. (Marca)



"Юнайтед" едва ли сделает свое предложение по Йоро, главным претендентом на которого является "Реал". (Daily Mail)



Бразильцы Каземиро и Антони могут стать первыми игроками, которых "Юнайтед" продаст этим летом. (Football Insider)



Переход защитника "Арсенала" Александра Зинченко в "Баварию" маловероятен. (Sky Sport Germany)



Нападающий "Аякса" назвал "Юнайтед", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Реал" в качестве клубов, о которых он мечтает. (Helden Magazine)



Нападающий "Манчестер Сити" Хулиан Альварес стал целью для "Атлетико". (Marca)



Интерес к Альваресу также проявляет ПСЖ. (Fabrizio Romano)



Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни заинтересован в переходе в "Челси". (Football Insider)



"Тоттенхэм" готовится вступить в борьбу за полузащитника "Юнайтед" Конора Галлахера. (Daily Mail)



Бывший нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль может найти пристанище в "Галатасарае". (ESPN)



Полузащитник "Фулхэма" Андреас Перейра обсудит свое будущее после Кубка Америки. (UOL)



Заполучить Перейру хочет "Тоттенхэм". (TEAMtalk)



Защитник "Фейеноорда" Лутсхарел Гертрюйда находится на радаре у "Тоттенхэма", "Ливерпуля", "Ньюкасла" и "Вест Хэма". (AD)



Другое



"Лестеру" грозит снятие двух очков в новом сезоне Премьер-Лиге за нарушение правил ФФП. (The Sun)



"Сити" готов вернуться в Европейскую Суперлигу, если проиграет иск к Премьер-Лиге насчет отмены ограничений по спонсорским контрактам. (Daily Mail)



Инициированное "Вулверхэмптоном" голосование по отказу от системы VAR в Премьер-Лиге не будет успешно. (BBC)



"Бешикташ" вел переговоры с бывшим наставником "Юнайтед" Оле Гуннаром Сульшером, прежде чем назначить Джованни Ван Бронхорста. (ESPN)



Экс-рулевой "Челси" и "Брайтона" Грэм Поттер может заменить Арне Слота в "Фейеноорде". (1908)



Зарплата Жозе Моуриньо на посту главного тренера "Фенербахче" составит 9 млн. фунтов в год. (ESPN)



Кобби Майну из "Юнайтед" и Адам Уортон из "Кристал Пэлас" были номинированы на награду Golden Boy. (The Sun)



На стадион, где сборная Англии сыграет против Сербии в рамках Евро-2024, провели пивопровод длиной 5 км. (The Sun)