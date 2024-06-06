"Челси" больше не отпустит Лукаку в аренду

"Челси" больше не отпустит Ромелу Лукаку в аренду и лишь готов рассмотреть предложения насчет постоянного трансфера бельгийского нападающего.

Два последних сезона Лукаку провел в аренде, в "Интере" и затем в "Роме". Ромелу нет места в планах нового главного тренера "Челси" Энцо Марески, и "синие" хотят найти покупателя на 31-летнего бельгийца.



Как сообщает BBC, "Челси" установил цену в 37 миллионов фунтов за Лукаку, но проблема в том, что Ромелу продолжает получать 325,000 фунтов в неделю по своему контракту.



"Рома" хотела бы вернуть Лукаку, но не может позволить себе столь дорогостоящую покупку. Также заполучить Ромелу желают "Милан" и "Наполи", который едва назначил бывшего наставника "Челси" Антонио Конте, но все вновь упирается в деньги.



Выходом из ситуации для "Челси" могла бы стать продажа Лукаку в Саудовскую Аравию, однако Ромелу еще прошлым летом отказал "Аль-Хилялю".



Добавим, в сезоне 2023/24 Лукаку забил 13 голов в 32 матчах за "Рому".