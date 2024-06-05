Исак не помышляет об уходе из "Ньюкасла"

Нападающий "Ньюкасла" Александер Исак заявил, что не помышляет о смене клуба этим летом.

24-летний Исак великолепно отыграл сезон 2023/24, забив 21 гол за "Ньюкасл" в рамках Премьер-Лиги, хотя "сорокам" этого оказалось недостаточно для попадания в еврокубки.



Стоивший "Ньюкаслу" 63 миллиона фунтов шведский нападающий теперь оценивается в 100 млн. фунтов и называется трансферной целью "Арсенала", однако Александер планирует и дальше выступать за "сорок", с которыми у него остается четыре года по контракту.



"Я очень, очень счастлив в "Ньюкасле". Я провел лучший сезон в своей карьере, и это нельзя недооценивать. Я люблю все, что связано с клубом, фанатами, городом".



"У меня действительно нет никаких мыслей насчет перехода или вроде того. Я замечательно провожу время, и я веду очень счастливую жизнь", — цитирует Исака Evening Standard.