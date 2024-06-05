Президент "Сити" расстроен постоянными отсылками к 115 нарушениям

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль-Мубарак заявил, что в его клубе расстроены, когда успехи "горожан" пытаются принизить отсылками к обвинениям насчет 115 нарушений правил финансового фейп-плей Премьер-Лиги.

В прошлом месяце "Сити" под руководством Хосепа Гвардиола выиграл Премьер-Лигу четвертый раз подряд, что прежде еще никому не удавалось.



После очередного успеха "Сити" злые языки вновь заговорили, что достижения "горожан" были бы невозможны без пренебрежения правилами, и Аль-Мубарака такие слова возмущают.



"Конечно, это расстраивает. Думаю, отсылки к этому всегда расстраивают. Расстраивает, когда об этом говорят так, как говорят. Я сочувствую нашим фанатам и каждому, кто связан с клубом, из-за постоянных отсылок к этим обвинениям".



"Думаю, мы как клуб должны уважать, что есть процесс, который нам нужно пройти, и мы его пройдем. Это занимает больше времени, чем каждый надеялся, но что поделать. Давайте судить по фактам, а не по претензиям и встречным претензиям. Я всегда это повторял", — цитирует Аль-Мубарака Daily Mirror.