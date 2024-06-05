"Челси" запретил Фернандесу и Мудрику выступить на Олимпиаде

"Челси" запретил полузащитнику Энцо Фернандесу и вингеру Михаилу Мудрику принять участие на Олимпийских играх этим летом.

Многие из игроков команды Энцо Марески этим летом будут выступать за свои сборные этим летом. Например, Фернандес отправится со сборной Аргентины на Кубок Америки, а Мудрик будет представлять сборную Украины на Евро-2024.



Однако ни тот, ни другой не приедет на Олимпийские игры в Париже, сообщает Daily Mail. "Челси", как и любой клуб, не обязан отпускать своих футболистов на этот турнир.



Олимпийский футбольный турнир продлится с 24 июля по 9 августа, что было бы чревато для Фернандеса и Мудрика пропуском части предсезонной подготовки и, возможно, начала новой кампании.