Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу приступил к тренировкам с партнерами по сборной Англии после травмы задней поверхности бедра.

Несмотря на отсутствие игровой практики в течение трех месяцев, 28-летний Шоу попал в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024.



Как сообщает Daily Mirror, сейчас Шоу сделал большой шаг к тому, чтобы все-таки принять участие в турнире в Германии.



Для Шоу остаются некоторые ограничения, но последние два дня Люк занимался на траве и даже выполнял некоторые упражнения в общей группе.



Добавим, в пятницу англичане проведут товарищеский матч против Исландии на "Уэмбли", а уже в субботу главный тренер Гарет Саутгейт должен будет огласить окончательную заявку, отсеяв семь игроков.