Шоу приступил к тренировкам с партнерами по сборной Англии

Люк Шоу Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу приступил к тренировкам с партнерами по сборной Англии после травмы задней поверхности бедра.

Несмотря на отсутствие игровой практики в течение трех месяцев, 28-летний Шоу попал в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024.

Как сообщает Daily Mirror, сейчас Шоу сделал большой шаг к тому, чтобы все-таки принять участие в турнире в Германии.

Для Шоу остаются некоторые ограничения, но последние два дня Люк занимался на траве и даже выполнял некоторые упражнения в общей группе.

Добавим, в пятницу англичане проведут товарищеский матч против Исландии на "Уэмбли", а уже в субботу главный тренер Гарет Саутгейт должен будет огласить окончательную заявку, отсеяв семь игроков.


Метки Манчестер Юнайтед, сборная Англии, травмы, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2024 20:00

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