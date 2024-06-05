Президент "Сити" обещает "найти решение" насчет нового контракта Гвардиолы

Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль-Мубарак подтвердил, что обсудит новый контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Недавно Гвардиола намекнул, что не будет продлевать свой контракт с "Сити", и следующий сезон станет его последним на тренерском мостике "горожан".



Однако разговор Гвардиолы с руководством клуба еще впереди, и Аль-Мубарак совершенно не паникует.



"Как вы знаете, мы уже много раз вели эти переговоры прежде, в предыдущие годы по его контракту".



"Пеп всегда был полностью предан этому клубу, полностью привержен каждому контракту, который он подписывал с нами".



"Это решение насчет его будущего всегда будет решением, которое мы принимаем вместе, и у меня нет сомнений, что мы, как и всегда, найдем решение, который устроит Пепа и устроит нас", — цитирует Аль-Мубарака The Telegraph.