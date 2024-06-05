Президент "Сити" обещает "найти решение" насчет нового контракта Гвардиолы

Хосеп Гвардиола и Халдун Аль-Мубарак Президент "Манчестер Сити" Халдун Аль-Мубарак подтвердил, что обсудит новый контракт с главным тренером Хосепом Гвардиолой.

Недавно Гвардиола намекнул, что не будет продлевать свой контракт с "Сити", и следующий сезон станет его последним на тренерском мостике "горожан".

Однако разговор Гвардиолы с руководством клуба еще впереди, и Аль-Мубарак совершенно не паникует.

"Как вы знаете, мы уже много раз вели эти переговоры прежде, в предыдущие годы по его контракту".

"Пеп всегда был полностью предан этому клубу, полностью привержен каждому контракту, который он подписывал с нами".

"Это решение насчет его будущего всегда будет решением, которое мы принимаем вместе, и у меня нет сомнений, что мы, как и всегда, найдем решение, который устроит Пепа и устроит нас", — цитирует Аль-Мубарака The Telegraph.


Метки Аль-Мубарак, Гвардиола, контракты, Манчестер Сити, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2024 19:00

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