Робертсон в восторге от прихода Слота

Энди Робертсон Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что испытывает восторг по поводу прихода Арне Слота на должность главного тренера "красных".

1 июня Слот официально заступил на тренерский мостик "Ливерпуля", сменив в этой роли Юргена Клоппа, который трудился в мерсисайдском клубе с 2015 года.

Робертсон добился больших успехов при Клоппе, однако 30-летний игрок сборной Шотландии верит, что происходящие в "Ливерпуле" перемены — к лучшему.

"Я еще не разговаривал с ним (Слотом). Думаю, он дает нам сосредоточиться на Евро. Это захватывающее новое испытание. Разумеется, прошлая эра была весьма особенной, и я должен быть очень благодарен этому тренеру (Клоппу), но мы в восторге от прихода нового тренера, новых идей, нового голоса — я действительно в восторге от того, что нас ждет".

"У меня нет сомнений, что мы сможем продолжить свое развитие. Судя по всему тому, что я знаю, наш новый тренер очень хорош, и мне не терпится убедиться в этом", — сообщил Робертсон Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Робертсон, Слот, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2024 18:00

Количество просмотров Просмотров: 415

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. slot 05.06.2024 18:21 # slot
    в восторге может заканчивать карьеру позорный шотландский вы6лядок, борьбы за трофеи в лузерпуле больше не придвидется

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: