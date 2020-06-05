Робертсон в восторге от прихода Слота

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что испытывает восторг по поводу прихода Арне Слота на должность главного тренера "красных".

1 июня Слот официально заступил на тренерский мостик "Ливерпуля", сменив в этой роли Юргена Клоппа, который трудился в мерсисайдском клубе с 2015 года.



Робертсон добился больших успехов при Клоппе, однако 30-летний игрок сборной Шотландии верит, что происходящие в "Ливерпуле" перемены — к лучшему.



"Я еще не разговаривал с ним (Слотом). Думаю, он дает нам сосредоточиться на Евро. Это захватывающее новое испытание. Разумеется, прошлая эра была весьма особенной, и я должен быть очень благодарен этому тренеру (Клоппу), но мы в восторге от прихода нового тренера, новых идей, нового голоса — я действительно в восторге от того, что нас ждет".



"У меня нет сомнений, что мы сможем продолжить свое развитие. Судя по всему тому, что я знаю, наш новый тренер очень хорош, и мне не терпится убедиться в этом", — сообщил Робертсон Sky Sports.