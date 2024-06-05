"Тоттенхэм" отпускает Сессеньона бесплатно

Стоивший клубу 25 миллионов фунтов вингер Райан Сессеньон оказался среди игроков, с которыми "Тоттенхэм" решил не продлевать истекающие контракты.

В среду "Тоттенхэм" опубликовал официальное заявление, подтвердив расставание с Сессеньоном, защитниками Яфетом Тангангой и Эриком Дайером, а также вингером Иваном Перишичем.



В 2019 году "Тоттенхэм" потратил 25 млн. фунтов на приглашение из "Фулхэма" Сессеньона, но с тех пор Райан сыграл только 57 матчей за "шпор", забив три гола.



Что касается Дайера, то он сыграл 365 матчей за "Тоттенхэм" и еще в январе отправился в "Баварию".



Упомянутые Танганга и Перишич имеют на своем счету по 50 матчей за "Тоттенхэм".