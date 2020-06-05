"Юнайтед" обсуждает новый контракт с Эвансом

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры со своим защитником Джонни Эвансом о новом контракте.

Прошлым летом у Эванса истек контракт с вылетевшим из Премьер-Лиги "Лестером", и с целью поддержания физической формы Джонни попросил разрешения у "Юнайтед", своего бывшего клуба, допуск на базу в Каррингтоне.



Эванс сразу же произвел впечатление на главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага и получил контракт на сезон 2023/24, в течение которого сыграл 30 матчей, включая выход на замену в победном для "красных дьяволов" финале Кубка Англии против "Манчестер Сити" (1:2).



Несмотря на то, что будущее самого Тен Хага остается в подвешенном состоянии, с 36-летним североирландцем "Юнайтед" расставаться не собирается.



Помимо Эванса, "Юнайтед" также договаривается о новых контрактах с голкипером Томом Хитоном и вингером Омари Форсоном, сообщает BBC.