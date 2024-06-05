Кулусевски опроверг слухи насчет "Наполи"

Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски опроверг слухи о том, что он может воссоединиться со своим бывшим тренером Антонио Конте в "Наполи".

В данный момент Конте находится на пороге назначения в "Наполи", а в прессе уже ходят слухи, что Антонио хочет приобрести Кулусевски.



В январе 2022 именно Конте пригласил Кулусевски в "Тоттенхэм" из "Ювентуса", однако 24-летний швед не ожидает воссоединения с Антонио.



"Я ничего не знаю насчет этого. Я слышал, что Конте направляется туда. Будет забавно увидеть его там, увидеть его снова в футболе".



"Да, думаю, я останусь в "Тоттенхэме", — сообщил Кулусевски Aftonbladet.