Кулусевски опроверг слухи насчет "Наполи"

Деян Кулусевски и Антонио Конте Вингер "Тоттенхэма" Деян Кулусевски опроверг слухи о том, что он может воссоединиться со своим бывшим тренером Антонио Конте в "Наполи".

В данный момент Конте находится на пороге назначения в "Наполи", а в прессе уже ходят слухи, что Антонио хочет приобрести Кулусевски.

В январе 2022 именно Конте пригласил Кулусевски в "Тоттенхэм" из "Ювентуса", однако 24-летний швед не ожидает воссоединения с Антонио.

"Я ничего не знаю насчет этого. Я слышал, что Конте направляется туда. Будет забавно увидеть его там, увидеть его снова в футболе".

"Да, думаю, я останусь в "Тоттенхэме", — сообщил Кулусевски Aftonbladet.


Метки Конте, Кулусевски, Наполи, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2024 15:00

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