Кепа готовится ко встрече с Мареской

Голкипер Кепа Аррисабалага возвращается в Лондон, чтобы провести переговоры с новым главным тренером "Челси" Энцо Мареской.

В августе прошлого года "Реал", потерявший своего первого номера Тибо Куртуа с тяжелой травмой, взял Кепу в аренду у "Челси".



Однако сезон 2023/24 Кепа завершал только третьим голкипером "Реала", проигрывая конкуренцию и Андрею Лунину, и выздоровевшему Куртуа.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Реал" готов вернуть Кепу на следующий сезон — но только снова на правах аренды или по свободному трансферу, а для "Челси" такой вариант неприемлем.



Дело в том, что у Кепы остается лишь один год по контракту с "Челси", который в 2018 приобрел его у "Атлетика" за рекордные для голкипера 72.1 млн. фунтов. "Синие" не хотят терять свои инвестиции в игрока.



Кепа постарается найти выход из сложившейся ситуации во время встречи с едва назначенным Мареской. 29-летний испанец открыт ко второму шансу в "Челси", если получит гарантии игровой практики.