"Челси" хочет свыше 50 млн. фунтов за Галлахера

"Челси" хочет получить свыше 50 миллионов фунтов за своего полузащитника Конора Галлахера.

Накануне издание The Athletic сообщило, что "Астон Вилла" начала переговоры с "Челси" о покупке Галлахера, а также установила контакт с лагерем Конора.



Также интерес к 24-летнему полузащитнику, который сейчас со сборной Англии готовится к Евро-2024, сохраняет "Тоттенхэм".



Несмотря на то, что у Галлахера остается только один год по контракту, "Челси" даже не собирается рассматривать предложения ниже 50 млн. фунтов, сообщает The Guardian.



Прошлым летом остаток в один год по контракту не помешал "Челси" продать полузащитника Мейсона Маунта в "Манчестер Юнайтед" за 60 млн. фунтов.



Чтобы удовлетворить аппетиты "Челси", "Вилле" может потребоваться продать одного-двух своих игроков, но также бирмингемский клуб может включить в сделку по Галлахеру своего нападающего Джона Дурана, которого "синие" хотели еще в январе.