"Челси" хочет свыше 50 млн. фунтов за Галлахера

Конор Галлахер "Челси" хочет получить свыше 50 миллионов фунтов за своего полузащитника Конора Галлахера.

Накануне издание The Athletic сообщило, что "Астон Вилла" начала переговоры с "Челси" о покупке Галлахера, а также установила контакт с лагерем Конора.

Также интерес к 24-летнему полузащитнику, который сейчас со сборной Англии готовится к Евро-2024, сохраняет "Тоттенхэм".

Несмотря на то, что у Галлахера остается только один год по контракту, "Челси" даже не собирается рассматривать предложения ниже 50 млн. фунтов, сообщает The Guardian.

Прошлым летом остаток в один год по контракту не помешал "Челси" продать полузащитника Мейсона Маунта в "Манчестер Юнайтед" за 60 млн. фунтов.

Чтобы удовлетворить аппетиты "Челси", "Вилле" может потребоваться продать одного-двух своих игроков, но также бирмингемский клуб может включить в сделку по Галлахеру своего нападающего Джона Дурана, которого "синие" хотели еще в январе.


Метки Галлахер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2024 13:00

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