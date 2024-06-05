"Фулхэм" подтвердил расставание с Адарабиойо

"Фулхэм" официально подтвердил расставание с защитником Тосином Адарабиойо.

Адарабиойо был ключевым игроком "Фулхэма" в сезоне 2023/24, и "дачники" пытались договориться с Тосином о продлении сотрудничества.



Однако 26-летний англичанин, продукт академии "Манчестер Сити", отказался от нового контракта и в конце июня покинет "Фулхэм" безо всякой компенсации.



Будущее Адарабиойо уже известно. Если верить Sky Sports, накануне Тосин прошел медобследование в "Челси", к которому он должен присоединиться свободным агентом и заменить покинувшего клуб Тиаго Силву.



"Фулхэм" также сообщает, что с Виллианом и Бобби Декордова-Ридом, чьи контракты тоже истекают в конце июня, ведутся переговоры о новых сделках.