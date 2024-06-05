Кунья отверг интерес "Юнайтед"

Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья публично отверг интерес "Манчестер Юнайтед".

На днях появились слухи, что оцениваемый в 60 миллионов фунтов Кунья занимает высокое место в шорт-листе "Юнайтед" по укреплению нападения в летнее трансферное окно.



Кунья забил 12 голов за "Вулверхэмптон" в завершившемся сезоне Премьер-Лиги, и 25-летний бразилец рад и дальше выступать за "волков".



"Мой фокус на том, чтобы отдохнуть и получить максимум от времени, проведенного с моей семьей. Я очень счастлив в "Вулверхэмптоне". Сейчас я сосредоточен на том, чтобы следующий сезон провести лучше и помочь своему клубу. С божьей помощью я продолжу этот путь", — сообщил Кунья Globo Esporte.