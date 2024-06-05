Тоуни получит свой шанс против сборной Исландии

Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни получит последний шанс заслужить право поехать на Евро-2024 со сборной Англии.

В минувший понедельник, когда англичане разгромили Боснию и Герцеговину (3:0), 28-летний Тоуни так и не появился на поле "Сент-Джеймс Парк".



В этом первом из двух товарищеских матчей перед Евро-2024 главный тренер англичан Гарет Саутгейт предпочел задействовать впереди Олли Уоткинса, а набирающего форму после травмы Харри Кейна выпустил на замену.



Таким образом, у Тоуни будет только матч против Исландии на "Уэмбли" в пятницу, чтобы застолбить за собой место среди 26 игроков, которые отправятся на турнир в Германии.



"Он (Тоуни) примет участие в матче в пятницу, но я также должен привести в порядок Харри Кейна. Говоря о приоритетах, есть вещи, которые тебе требуются, и есть вещи, которые ты бы хотел видеть, и порой тебе не достичь всех этих целей. Все просто", — цитирует Саутгейта The Independent.