Фернандеш хочет получить новый контракт от МЮ
Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш хочет получить от своего клуба новый контракт на улучшенных условиях.
Как сообщает The Guardian, новое руководство "Юнайтед" во главе с сэром Джимом Рэтклиффом рассматривает Фернандеша в качестве своего лучшего игрока и не стремится продать Бруну, вопреки слухам.
Сейчас Фернандеш получает 220,000 фунтов в неделю по подписанному в апреле 2022 контракту, что значительно меньше, нежели его партнеры по "Юнайтед" в лице Маркуса Рэшфорда, Каземиро и Джейдона Санчо.
В сентябре Фернандешу исполнится 30, и португальский полузащитник понимает, что следующий контракт может стать его последним крупным в карьере.
Поэтому Фернандеш требует от "Юнайтед" новый улучшенный контракт, а также хочет ясности насчет главного тренера и амбиций клуба на будущее.
Утверждается, что параллельно с этим агент игрока Мигель Пиньо контактирует с заинтересованными в Фернандеше клубами, включая "Баварию" и "Барселону".
05.06.2024 09:00
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