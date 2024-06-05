"Ньюкасл" и "Челси" заинтересованы в Траффорде

"Ньюкасл" и "Челси" проявляют интерес к голкиперу "Бернли" Джеймсу Траффорду.

Траффорд только прошлым летом перебрался на "Терф Мур" из "Манчестер Сити" по сделке стоимостью 19 миллионов фунтов, однако ожидается, что Джеймс будет доступен для трансфера после вылета "бордовых" из Премьер-Лиги.



В этом сезоне 21-летний Траффорд сыграл 28 матчей за "Бернли" в Премьер-Лиге и своей игрой заслужил место в расширенной заявке сборной Англии на Евро-2024.



По информации talkSPORT, наиболее серьезный интерес к Траффорду, который прошлым летом выиграл с молодежной сборной Англии Чемпионат Европы U-21, проявляют "Челси" и "Ньюкасл".



"Синие" не слишком довольны Робертом Санчесом и Джордже Петровичем, тогда как "сороки" ищут голкипера для конкуренции с Ником Поупом, особенно после ухода Лориса Кариуса.