В "Фиорентине" ожидают, что Амрабат останется в Премьер-Лиге

Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде заявил, что полузащитник Софьян Амрабат хочет остаться в Премьер-Лиге.

Сезон 2023/24 Амрабат провел в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды. Долгое время Софьян не проходил в стартовый состав, но кампанию завершил очень уверенно и даже помог "красным дьяволам" завоевать Кубок Англии.



"Юнайтед" все еще принадлежит опция выкупа Амрабата, но "дьяволы" примут решение по 27-летнему игроку сборной Марокко только после того, как определятся с дальнейшей судьбой своего главного тренера Эрика Тен Хага.



Как бы то ни было, Амрабата сватают и в некоторые другие клубы Премьер-Лиги, поэтому Праде не ожидает, что Софьян вернется в "Фиорентину".



"Я бы сохранил его во Флоренции, но похоже, это не то, что у него на уме".



"Думаю, он хочет остаться в Премьер-Лиге, но к нам пока никто не обращался", — цитирует Праде talkSPORT.



Добавим, Амрабат сыграл 30 матчей за "Юнайтед" в этом сезоне, но лишь на 15 из них выходил с первых минут.