В "Фиорентине" ожидают, что Амрабат останется в Премьер-Лиге

Софьян Амрабат Спортивный директор "Фиорентины" Даниэле Праде заявил, что полузащитник Софьян Амрабат хочет остаться в Премьер-Лиге.

Сезон 2023/24 Амрабат провел в "Манчестер Юнайтед" на правах аренды. Долгое время Софьян не проходил в стартовый состав, но кампанию завершил очень уверенно и даже помог "красным дьяволам" завоевать Кубок Англии.

"Юнайтед" все еще принадлежит опция выкупа Амрабата, но "дьяволы" примут решение по 27-летнему игроку сборной Марокко только после того, как определятся с дальнейшей судьбой своего главного тренера Эрика Тен Хага.

Как бы то ни было, Амрабата сватают и в некоторые другие клубы Премьер-Лиги, поэтому Праде не ожидает, что Софьян вернется в "Фиорентину".

"Я бы сохранил его во Флоренции, но похоже, это не то, что у него на уме".

"Думаю, он хочет остаться в Премьер-Лиге, но к нам пока никто не обращался", — цитирует Праде talkSPORT.

Добавим, Амрабат сыграл 30 матчей за "Юнайтед" в этом сезоне, но лишь на 15 из них выходил с первых минут.


Метки Амрабат, Манчестер Юнайтед, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2024 07:00

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