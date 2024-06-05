Светская хроника за среду
Пауло Дибала ищет пристанище в Премьер-Лиге. "Арсенал" интересуется украинским вингером. Фрэнк Лэмпард ведет переговоры с "Бирмингемом" и "Бернли". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.
Нападающий "Ромы" Пауло Дибала открыт к переезду в Премьер-Лигу этим летом. (Sky Sports)
Целями "Манчестер Юнайтед" по укреплению центра обороны являются Джаррад Брантуэйт из "Эвертона", Глейсон Бремер из "Ювентуса" и Жан-Клер Тодибо из "Ниццы". (Football Insider)
"Юнайтед" планирует обсудить будущее со своим вингером Джейдоном Санчо. Решение пока не принято. (ESPN)
Если Санчо вернется в дортмундскую "Боруссию", то только на правах аренды. (talkSPORT)
"Арсенал" проявляет интерес к вингеру "Жироны" и сборной Украины Виктору Цыганкову, которого также хочет "Милан". (Sport)
Защитник "Фулхэма" Тосин Адарабиойо прошел медобследование в "Челси" и теперь готов подписать контракт. (Daily Mail)
Полузащитника "Челси" Конора Галлахера хочет не только "Астон Вилла", но и "Атлетико". (Sky Sports)
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не хочет, чтобы его новый клуб покупал нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. (Football.London)
"Вест Хэм" надеется опередить "Байер" в борьбе за полузащитника "Жироны" Алеша Гарсию. (The Guardian)
"Вест Хэм" также нацелен на вингера "Витории" Жоту Силву. (TEAMtalk)
"Борнмут" приобрел новозеландского голкипера "Веллингтон Феникс" Алекса Паульсена за 2 миллиона фунтов. (Sky Sports)
"Милан" готов приобрести защитника "Эвертона" Бена Годфри за 15 млн. фунтов. (The Sun)
Другое
"Саутгемптон" обсуждает новый контракт с нападающим Че Адамсом. (BBC)
Полузащитник "Юнайтед" Каземиро вошел в совет директоров "Марбельи" из четвертого испанского дивизиона. (Sky Sports)
"Уотфорд" предложил своим фанатам купить 10% акций клуба за 17.5 млн. фунтов, чтобы вырученные деньги направить на трансферы. (Sky Sports)
"Бирмингем" провел переговоры с бывшим главным тренером "Челси" и "Эвертона" Фрэнком Лэмпардом, который также контактирует с "Бернли". (Football Insider)
Экс-рулевой "Ньюкасла" и "Вест Хэма" Алан Пардью был бы заинтересован в работе с "Бернли". (talkSPORT)
Нападающий "Ливерпуля" Бен Доак не примет участия в Евро-2024 за сборную Шотландии по причине травмы. (Liverpool Echo)
Клубы "большой шестерки" недовольны тем, что исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс выступает против расширения клубного Чемпионата Мира. (The Sun)
05.06.2024 06:00
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Последние комментарии:
Доброе утро! Продолжаем ссать на хохлов и угорать с них..
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Вот эти русские! Что творят в захваченном Херсоне, изверги, нелюд... А, ой, это же освободители украинские! Пришли за очередными добровольцами, которым не хватило места в бесконечной очереди в ТЦК! Фух, все в порядке. Европейски, демократично, душевно и со смыслом! А главное, с запахом свободы, как в киевском метро. Интересно, а сколько дурачков, которые в 2022-м митинговали, стоя перед российскими солдатами и думая, что они тут цари земли, сгнили уже под Артемовском, Авдеевкой и умирают под Харьковом? Оказывается, с кровожадными русскими можно даже митинг устроить? А вот с ридной ненькой даже на рынок по сало не сходишь.
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Арсенал" интересуется украинским вингером
Источник: http://fapl.ru/posts/108022/
дохуя таких вингеров уже наловили по улицам хахляндии. был бы хахол, арсенал найдется.
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