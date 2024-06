Светская хроника за среду

Пауло Дибала ищет пристанище в Премьер-Лиге. "Арсенал" интересуется украинским вингером. Фрэнк Лэмпард ведет переговоры с "Бирмингемом" и "Бернли". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

Нападающий "Ромы" Пауло Дибала открыт к переезду в Премьер-Лигу этим летом. (Sky Sports)



Целями "Манчестер Юнайтед" по укреплению центра обороны являются Джаррад Брантуэйт из "Эвертона", Глейсон Бремер из "Ювентуса" и Жан-Клер Тодибо из "Ниццы". (Football Insider)



"Юнайтед" планирует обсудить будущее со своим вингером Джейдоном Санчо. Решение пока не принято. (ESPN)



Если Санчо вернется в дортмундскую "Боруссию", то только на правах аренды. (talkSPORT)



"Арсенал" проявляет интерес к вингеру "Жироны" и сборной Украины Виктору Цыганкову, которого также хочет "Милан". (Sport)



Защитник "Фулхэма" Тосин Адарабиойо прошел медобследование в "Челси" и теперь готов подписать контракт. (Daily Mail)



Полузащитника "Челси" Конора Галлахера хочет не только "Астон Вилла", но и "Атлетико". (Sky Sports)



Главный тренер "Челси" Энцо Мареска не хочет, чтобы его новый клуб покупал нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. (Football.London)



"Вест Хэм" надеется опередить "Байер" в борьбе за полузащитника "Жироны" Алеша Гарсию. (The Guardian)



"Вест Хэм" также нацелен на вингера "Витории" Жоту Силву. (TEAMtalk)



"Борнмут" приобрел новозеландского голкипера "Веллингтон Феникс" Алекса Паульсена за 2 миллиона фунтов. (Sky Sports)



"Милан" готов приобрести защитника "Эвертона" Бена Годфри за 15 млн. фунтов. (The Sun)



Другое



"Саутгемптон" обсуждает новый контракт с нападающим Че Адамсом. (BBC)



Полузащитник "Юнайтед" Каземиро вошел в совет директоров "Марбельи" из четвертого испанского дивизиона. (Sky Sports)



"Уотфорд" предложил своим фанатам купить 10% акций клуба за 17.5 млн. фунтов, чтобы вырученные деньги направить на трансферы. (Sky Sports)



"Бирмингем" провел переговоры с бывшим главным тренером "Челси" и "Эвертона" Фрэнком Лэмпардом, который также контактирует с "Бернли". (Football Insider)



Экс-рулевой "Ньюкасла" и "Вест Хэма" Алан Пардью был бы заинтересован в работе с "Бернли". (talkSPORT)



Нападающий "Ливерпуля" Бен Доак не примет участия в Евро-2024 за сборную Шотландии по причине травмы. (Liverpool Echo)



Клубы "большой шестерки" недовольны тем, что исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс выступает против расширения клубного Чемпионата Мира. (The Sun)