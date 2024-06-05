Мареска ожидает побороться за титул Премьер-Лиги

Энцо Мареска Новоиспеченный наставник "Челси" Энцо Мареска ожидает, что в новом сезоне его команда составит конкуренцию "Манчестер Сити" и "Челси" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

В минувший понедельник "Челси" подтвердил переход Марески из "Лестера". Энцо заключил с лондонским клубом пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.

Как сообщает журналист Sky Sports Каве Солхеколь, во время собеседования на должность, ставшую вакантной после ухода Маурисио Почеттино, Мареске был задан вопрос, о том, обладает ли "Челси" достаточно хорошим составом для борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги в новом сезоне.

Мареска ответил на это, что хочет возглавить "Челси" не для борьбы за попадание в топ-4. Энцо выразил уверенность, что с таким талантом в составе "синие" должны сражаться за чемпионство.

Такие слова стали медом для ушей боссов "Челси", и Мареска был утвержден на роль главного тренера. Теперь боссы лондонского клуба ожидают, действительно ли Энцо превратит "синих" в претендента на титул.


Метки Мареска, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 05.06.2024 00:05

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  1. hammersmith 05.06.2024 00:42 # hammersmith
    чел не понял какой клуб возглавил. пасасет.

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  2. dmitkhar 05.06.2024 00:21 # dmitkhar
    Энцо Мареска ожидает, что в новом сезоне его команда составит конкуренцию "Манчестер Сити" и "Челси" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

    Тут добавить даже нечего! Сам себя переиграть собрался

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