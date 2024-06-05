Мареска ожидает побороться за титул Премьер-Лиги

Новоиспеченный наставник "Челси" Энцо Мареска ожидает, что в новом сезоне его команда составит конкуренцию "Манчестер Сити" и "Челси" в борьбе за титул Премьер-Лиги.

В минувший понедельник "Челси" подтвердил переход Марески из "Лестера". Энцо заключил с лондонским клубом пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



Как сообщает журналист Sky Sports Каве Солхеколь, во время собеседования на должность, ставшую вакантной после ухода Маурисио Почеттино, Мареске был задан вопрос, о том, обладает ли "Челси" достаточно хорошим составом для борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги в новом сезоне.



Мареска ответил на это, что хочет возглавить "Челси" не для борьбы за попадание в топ-4. Энцо выразил уверенность, что с таким талантом в составе "синие" должны сражаться за чемпионство.



Такие слова стали медом для ушей боссов "Челси", и Мареска был утвержден на роль главного тренера. Теперь боссы лондонского клуба ожидают, действительно ли Энцо превратит "синих" в претендента на титул.