"Сити" — наиболее вероятное направление для Гимараэса

"Манчестер Сити" остается наиболее вероятным направлением для полузащитника Бруно Гимараэса в случае ухода того из "Ньюкасла".

По информации авторитетного журналиста Бена Джейкобса, в данный момент "Сити" — единственный клуб, который задумывается о том, чтобы выплатить отступные в 100 миллионов фунтов по контракту Гимараэса с "Ньюкаслом".



"Сити" уже находится в контакте с представителями Гимараэса, а ситуация с полузащитником "Вест Хэма" Лукасом Пакетой, которому грозит многолетняя дисквалификация за умышленные желтые карточки, может заставить "горожан" активизироваться.



В услугах Гимараэса по-прежнему заинтересован "Арсенал", но "канониры" будут готовы действовать, только если "Ньюкасл" согласится довольствоваться меньшей суммой.



В то же время ПСЖ охладел к Гимараэсу, а в переезде в Саудовскую Аравию не заинтересован сам Бруно.



При этом 26-летний бразилец счастлив в "Ньюкасле" и не будет настаивать на своем уходе.