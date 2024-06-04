"Вилла" начала переговоры о покупке Галлахера

"Астон Вилла" провела предварительные переговоры с "Челси" о приобретении полузащитника Конора Галлахера.

Галлахер был ключевым игроком "Челси" в сезоне 2023/24, в большинстве матчей исполняя роль капитана, однако все попытки "синих" согласовать со своим воспитанником новую сделку провалились.



Сейчас Галлахер находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему действующему контракту, а дополнительно к продаже Конора "Челси" подталкивает непростая ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Как сообщает The Atheltic, главный тренер "Виллы" Унаи Эмери является большим поклонником Галлахера и считает, что 24-летний англичанин стал бы отличным усилением для его команды под Лигу Чемпионов.



Источник добавляет, что "Виллу" и "Челси" связывают хорошие отношения, а со стороны "синих" существует встречный интерес — к 20-летнему нападающему "вилланов" Джону Дурану.