"Вилла" начала переговоры о покупке Галлахера
"Астон Вилла" провела предварительные переговоры с "Челси" о приобретении полузащитника Конора Галлахера.
Галлахер был ключевым игроком "Челси" в сезоне 2023/24, в большинстве матчей исполняя роль капитана, однако все попытки "синих" согласовать со своим воспитанником новую сделку провалились.
Сейчас Галлахер находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему действующему контракту, а дополнительно к продаже Конора "Челси" подталкивает непростая ситуация с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
Как сообщает The Atheltic, главный тренер "Виллы" Унаи Эмери является большим поклонником Галлахера и считает, что 24-летний англичанин стал бы отличным усилением для его команды под Лигу Чемпионов.
Источник добавляет, что "Виллу" и "Челси" связывают хорошие отношения, а со стороны "синих" существует встречный интерес — к 20-летнему нападающему "вилланов" Джону Дурану.
04.06.2024 22:00
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Если нет выбора то продавайте за нормальные деньги...куйдать!
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