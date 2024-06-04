Вице-президент "Фламенго" Маркос Браз подтвердил, что защитник Фабрисио Бруно не перейдет в "Вест Хэм".

Ожидалось, что 28-летний Бруно станет первым приобретением "Вест Хэма" при новом главном тренере Хулене Лопетеги.



"Молотобойцы" даже согласовали с "Фламенго" компенсацию за Бруно в размере 15 миллионов фунтов, включая бонусы, но не смогли договориться с самим бразильцем об условиях личного контракта.



"Это стало приятным сюрпризом для нас. Деньги были хорошие, но я предпочитаю видеть Фабрисио здесь".



"Для нас это абсолютно ничего не меняет. Конечно, мы бы получили хорошие деньги, но нам бы пришлось выйти на трансферный рынок для покупки другого игрока. Нет проблем, мы очень счастливы, мы действительно рады, что Фабрисио остается".



"Фламенго" выслушал его агентов — людей, которые заботятся о карьере Фабрисио. Они сказали нам, что игрок заинтересован в переезде в Англию. Как и в любом другое случае, мы сели и договорились с другой командой".



"Однако затем клуб и игрок не смогли договориться. Это случается редко, потому что обычно, когда ты приходишь к клубу, ситуация игрока уже почти улажена", — цитирует Браза Evening Standard.