"Манчестер Сити" подал "беспрецедентный судебный иск" к Премьер-Лиге, что может помочь "горожанам" отбиться от обвинений в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.

По информации The Times, с помощью своего иска, обоснование которого составлено на 165 страницах, "Сити" хочет признать правила транзакций между связанными сторонами (Associated Party Transaction) незаконными.



В данный момент все спонсорские контракты между афиллированными сторонами — например, между "Сити" и авиакомпанией Etihad — проходят проверку у Премьер-Лиги на соответствие рыночной стоимости.



APT-правила были введены после того, как Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел "Ньюкасл" и стал искать спонсоров для "сорок" в своей стране.



Рассмотрение этого иска начнется уже в следующий понедельник и займет две недели.



Если "Сити" добьется отмены APT-правил, это окажет значительно влияние на параллельной процесс, связанный с обвинениями в 115 нарушениях правил ФФП. Рассмотрение этого дела ожидается только в ноябре.



Многие из этих 115 нарушений, вменяемых "Сити", как раз связаны с завышением спонсорских контрактов.