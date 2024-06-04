"Сити" подал "беспрецедентный судебный иск" к Премьер-Лиге

Хосеп Гвардиола "Манчестер Сити" подал "беспрецедентный судебный иск" к Премьер-Лиге, что может помочь "горожанам" отбиться от обвинений в 115 нарушениях правил финансового фейр-плей.

По информации The Times, с помощью своего иска, обоснование которого составлено на 165 страницах, "Сити" хочет признать правила транзакций между связанными сторонами (Associated Party Transaction) незаконными.

В данный момент все спонсорские контракты между афиллированными сторонами — например, между "Сити" и авиакомпанией Etihad — проходят проверку у Премьер-Лиги на соответствие рыночной стоимости.

APT-правила были введены после того, как Суверенный фонд Саудовской Аравии приобрел "Ньюкасл" и стал искать спонсоров для "сорок" в своей стране.

Рассмотрение этого иска начнется уже в следующий понедельник и займет две недели.

Если "Сити" добьется отмены APT-правил, это окажет значительно влияние на параллельной процесс, связанный с обвинениями в 115 нарушениях правил ФФП. Рассмотрение этого дела ожидается только в ноябре.

Многие из этих 115 нарушений, вменяемых "Сити", как раз связаны с завышением спонсорских контрактов.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2024 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1387

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kukuruzko 04.06.2024 21:37 # kukuruzko
    Красиво! КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  2. thegodfather 04.06.2024 21:20 # thegodfather
    Главное чтобы гвардиола верил клубу)

    (ответить)

  3. chelsiukpro 04.06.2024 20:41 # chelsiukpro
    Будут арабы выкручиватся! Не когда по честному не поступят! Как и сама рашка.

    (ответить)

  4. chelsea-69 04.06.2024 20:23 # chelsea-69
    По королевски

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: