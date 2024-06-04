Брат Амрабата: "Каземиро не был травмирован на финал Кубка Англии"

Брат полузащитника "Манчестер Юнайтед" Софьяна Амрабата подтвердил, что Каземиро отказался сыграть в финале Кубка Англии против "Манчестер Сити".

На прошлой неделе появилась информация, что Каземиро отказался от участия в финале Кубка Англии, чтобы не усугубить свои проблемы со здоровьем в преддверии летнего трансферного окна.



Но если верить Нордину Амрабату, старшему брату Софьяна, Каземиро был в полном порядке — 32-летний бразилец просто обиделся на Эрика Тен Хага, когда узнал, что главный тренер "Юнайтед" не включил его в стартовый состав.



"Каземиро не был травмирован на финал Кубка Англии. Он обнаружил, что не попал в старт, поэтому он подумал про себя: "Окей, тогда я посижу на трибуне". Он был в форме, чтобы сыграть", — цитирует Амрабата-старшего Daily Mail.