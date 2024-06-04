"Челси" уверен, что сможет опередить "Арсенал" в борьбе за Шешко

"Челси" уверен, что сможет опередить "Арсенал" в борьбе за нападающего "РБ Лейпциг" Беньямина Шешко.

"Арсенал" считается главным претендентом на Шешко, чей контракт с "РБ Лейпциг" предусматривает отступные в 55 миллионов фунтов.



Соответствующий пункт можно активировать только до конца июня, причем сам Беньямин хочет определиться со своим будущим еще до Евро-2024.



Однако Evening Standard утверждает, что "Челси" сохраняет "сильный интерес" к Шешко. При этом "синие" уверены, что 21-летний словенец выберет их, а не соседей из "Арсенала", утверждает Evening Standard.



Правда, "Челси" все еще предстоит определиться, является ли Шешко тем нападающим, который нужен новому главному тренеру Энцо Мареске. Ранее "синие" решили, что не будут тратить свыше 100 млн. фунтов на Виктора Осимхена из "Наполи".