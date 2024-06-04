Почеттино: "Доволен уровнем, которого достигла команда"

Бывший главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино уверен, что "синие" стали сильнее за год работы с ним.

Спустя 48 часов после завершения сезона Премьер-Лиги 2023/24 "Челси" объявил о расставании с Почеттино по обоюдному согласию сторон.



По всей видимости, боссы "Челси" остались не совсем довольны Почеттино, но сам Маурисио чувствует, что проделал хорошую работу, благодаря которой команда значительно прибавила.



"Я так доволен уровнем, которого достигла команда, а также тем, насколько упорно трудились игроки и персонал над повышением своих стандартов. Они заслуживают огромной похвалы, и я надеюсь, вы тоже почувствовали, как они старались на футбольном поле".



"Мы знаем, что на нашем пути были взлеты и падения, но мы всегда верили в эту команду и в то, что выйдем на стабильный уровень".



"Я верю, что опыт этого сезона и значительные улучшения, которые мы наблюдали, сделают игроков только сильнее на будущее. Для меня было удовольствием работать с ними всеми, и мы ценим те сильные связи, которые у нас установились за последний год вместе", — пишет Почеттино в инстаграме.