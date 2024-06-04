Де Брюйне открыт к переезду в Саудовскую Аравию

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что открыт к переезду в Саудовскую Аравию этим летом.

В данный момент Де Брюйне находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему контракту с "Сити", за который он выступает уже девять лет.

Чувствуя приближение конца своей карьеры, 32-летний бельгиец подумывает о том, чтобы напоследок сорвать большой куш.

"У меня все еще остается один год по своему контракту, потому я должен подумать о том, что может случиться".

"Моему старшему сыну восемь лет, и он не знает ничего, кроме Англии. Он тоже спрашивает, как долго я буду играть за "Сити". Когда этот момент придет, мы должны будем поступить определенным образом".

"В моем возрасте ты должен быть открыт ко всему. Речь о невероятных количествах денег в период, который может быть концом моей карьеры".

"Иногда нужно подумать об этом. Если я отыграю там (в Саудовской Аравии) пару лет, я смогу заработать невероятное количество денег. Перед тем ты должен играть в футбол на протяжении 15 лет. Возможно, я еще не достиг этой отметки".

"Но в данный момент я еще не думал об этом", — сообщил Де Брюйне HLN.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2024 16:00

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  1. kos9k 04.06.2024 16:20 # kos9k
    Чувствует, что скоро отправят сито в низшие лиги , молодец

    (ответить)

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