Де Брюйне открыт к переезду в Саудовскую Аравию
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне заявил, что открыт к переезду в Саудовскую Аравию этим летом.
В данный момент Де Брюйне находится на пороге заключительных 12 месяцев по своему контракту с "Сити", за который он выступает уже девять лет.
Чувствуя приближение конца своей карьеры, 32-летний бельгиец подумывает о том, чтобы напоследок сорвать большой куш.
"У меня все еще остается один год по своему контракту, потому я должен подумать о том, что может случиться".
"Моему старшему сыну восемь лет, и он не знает ничего, кроме Англии. Он тоже спрашивает, как долго я буду играть за "Сити". Когда этот момент придет, мы должны будем поступить определенным образом".
"В моем возрасте ты должен быть открыт ко всему. Речь о невероятных количествах денег в период, который может быть концом моей карьеры".
"Иногда нужно подумать об этом. Если я отыграю там (в Саудовской Аравии) пару лет, я смогу заработать невероятное количество денег. Перед тем ты должен играть в футбол на протяжении 15 лет. Возможно, я еще не достиг этой отметки".
"Но в данный момент я еще не думал об этом", — сообщил Де Брюйне HLN.
04.06.2024 16:00
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Чувствует, что скоро отправят сито в низшие лиги , молодец
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