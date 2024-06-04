Кейн: "Я чувствую себя хорошо"

Нападающий "Баварии" Харри Кейн развеял опасения насчет своего здоровья в свете приближения Евро-2024.

Из-за травмы спины 30-летний Кейн пропустил концовку клубного сезона, последний раз выходя на футбольное поле за "Баварию" еще против "Реала" в Лиге Чемпионов 8 мая.



Однако на прошлой неделе Кейн приступил к тренировкам со сборной Англии, а накануне вечером, появившись на замену, своим голом помог подопечным Гарета Саутгейта одержать победу 3:0 в товарищеском матче против Боснии и Герцеговины.



После матча на "Сент-Джеймс Парк" Кейн заверил, что с ним все в порядке, а вынужденный перерыв даже пошел ему на пользу.



"Я чувствую себя хорошо. Конечно, многое в концовке сезона было мерой предосторожности, учитывая столь важное лето впереди".



"Мы не хотели рисковать с этим. В конце концов это была хорошая возможность сделать хороший перерыв после тяжелого сезона".



"То, что я пропустил концовку сезона, практически сработало в мою пользу. Это дало мне возможность отдохнуть чуть больше, нежели мне было положено".



"Я не тот, кому нужно много времени, чтобы набрать форму, и было приятно забить гол, чтобы снова испытать это ощущение", — цитирует Кейна Evening Standard.