Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своей болью от упущенного титула Премьер-Лиги.

В завершившемся сезоне "Арсенал" до последнего матча сражался за титул Премьер-Лиги, но так и не дождался осечки "Манчестер Сити".



Артета очень тяжело переживает эту неудачу, но в то же время гордится работой, проделанной им и его командой.



"Я — победитель, и когда я не достигаю своих целей, мне требуется некоторое время, чтобы прийти в себя. Думаю, мы должны очень гордиться тем, что делали на протяжении этого сезона — и в Европе, и в Премьер-Лиге. Но чувство разочарования от того, что титула Премьер-Лиги нет в наших руках, болезненно".



"Думаю, это был действительно захватывающий сезон до последних минут последнего дня, потому что мы сражались за победу в Премьер-Лиге".



"Думаю, мы создали так много восторга и веры вокруг наших фанатов, вокруг игроков, вокруг клуба, и мы действительно хотели достичь своей цели. Думаю, мы заслуживали этого. Думаю, команда заслуживала этого. По итогам 38 матчей остается поздравить "Манчестер Сити" — на два очка больше, чем у нас, и они стали победителями", — цитирует Артету Daily Mirror.