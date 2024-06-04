"Брайтон" работает над возвращением Поттера

"Брайтон" продолжает работать над возвращением своего бывшего главного тренера Грэма Поттера.

Попрощавшись с Роберто Де Дзерби в прошлом месяце, изначально "Брайтон" был нацелен на Кирана Маккенну, однако тот решил заключить новый контракт с "Ипсвичем".



Теперь, сообщает The Athletic, "Брайтон" помышляет о возвращении Поттера, который за свои 40 месяцев в клубе превратил "чаек" из аутсайдера Премьер-Лиги в девятую команду дивизиона по итогам сезона 2021/22.



Заслугой Поттера также стал тот прогрессивный стиль футбола, который Грэм поставил "Брайтону" и которым он привлек внимание больших клубов, включая "Челси".



Именно "Челси" переманил Поттера в сентябре 2022, заплатив за Грэма рекордную для мирового футбола тренерскую компенсацию.



Правда, уже в апреле 2023 "Челси" уволил Поттера, который с тех пор и находится без работы.