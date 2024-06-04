Конте хочет воссоединиться с Лукаку

Готовящийся заступить на должность главного тренера "Наполи" Антонио Конте хочет приобрести нападающего "Челси" Ромелу Лукаку.

Ожидается, что позже на этой неделе "Наполи" подтвердит назначение Конте, однако Sky in Italy утверждает, что Антонио уже работает над приобретениями.



Помимо защитника "Торино" Алессандро Буонджорно, Конте также хочет заполучить Лукаку, который сезон 2023/24 провел в "Роме" на правах аренды.



Лукаку связывают очень близкие отношения с Конте, при котором он завоевал с "Интером" титул Серии А в сезоне 2020/21, демонстрируя лучший футбол в своей карьере.



Именно своей игрой за "Интер" в том сезоне Лукаку убедил "Челси" заплатить 97.5 млн. фунтов, однако этот трансфер себя не оправдал.