Новая домашняя форма "Тоттенхэма" на сезон 2024/25 (ФОТО)
"Тоттенхэм" представил свою новую домашнюю форму от Nike на сезон 2024/25.
Новая форма выполнена в традиционном для "Тоттенхэма" белом цвете с темно-синими рукавами и таким же воротником.
Впервые команда Анге Постекоглу примерит свою новую форму во время предсезонного матча против "Хартс" 17 июля.
"Ни один петух не пострадал во время съемок фильма", — сообщают "шпоры" насчет презентационного ролика о новой форме.
04.06.2024 11:00
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Последние комментарии:
г08но
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Зачем эти полосы внизу рукавов? Моряки что ли?
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да всем похуй на недоразумении под названием петушня. форма тоже залупа е6аная
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Неплохая форма
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