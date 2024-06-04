Новая домашняя форма "Тоттенхэма" на сезон 2024/25 (ФОТО)

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2024/25 "Тоттенхэм" представил свою новую домашнюю форму от Nike на сезон 2024/25.

Новая форма выполнена в традиционном для "Тоттенхэма" белом цвете с темно-синими рукавами и таким же воротником.

Впервые команда Анге Постекоглу примерит свою новую форму во время предсезонного матча против "Хартс" 17 июля.

"Ни один петух не пострадал во время съемок фильма", — сообщают "шпоры" насчет презентационного ролика о новой форме.

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2024/25

Новая домашняя форма Тоттенхэма на сезон 2024/25


Метки Nike, Тоттенхэм, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. closer 04.06.2024 11:09 # closer
    г08но

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  2. suddenly 04.06.2024 11:06 # suddenly
    Зачем эти полосы внизу рукавов? Моряки что ли?

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  3. quavo 04.06.2024 11:01 # quavo
    да всем похуй на недоразумении под названием петушня. форма тоже залупа е6аная

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  4. whitecolor 04.06.2024 11:00 # whitecolor
    Неплохая форма

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