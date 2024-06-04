Новая домашняя форма "Тоттенхэма" на сезон 2024/25 (ФОТО)

"Тоттенхэм" представил свою новую домашнюю форму от Nike на сезон 2024/25.

Новая форма выполнена в традиционном для "Тоттенхэма" белом цвете с темно-синими рукавами и таким же воротником.



Впервые команда Анге Постекоглу примерит свою новую форму во время предсезонного матча против "Хартс" 17 июля.



"Ни один петух не пострадал во время съемок фильма", — сообщают "шпоры" насчет презентационного ролика о новой форме.























