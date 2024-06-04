"Челси" установил цену за Омари Хатчинсона

"Челси" установил цену в 25-30 миллионов фунтов за вингера Омари Хатчинсона, который сыграл только один матч за клуб в Премьер-Лиге.

20-летний Хатчинсон дебютировал за первую команду "синих" в январе 2023, когда Омари вышел на замену против "Манчестер Сити".



С тех пор Хатчисон больше не играл за родной клуб в Премьер-Лиге, зато Омари проявил себя с лучшей стороны в "Ипсвиче", который арендовал его в сезоне 2023/24.



Юный англичанин сыграл 44 матча в Чемпионшипе и, забив 10 голов и отдав пять результативных передач, помог команде Кирана Маккенны оформить прямую путевку в Премьер-Лигу.



По информации журналиста Фабрицио Романо, к Хатчинсону существует большой интерес, в том числе за пределами Англии. Заполучить Омари хотят клубы Премьер-Лиги, а также "Штутгарт", "Аякс" и "Фейеноорд".



"Челси" уже дал понять заинтересованным клубам, что Хатчинсон не уйдет снова в аренду и будет доступен только для постоянного трансфера. "Синие" готовы рассмотреть предложения от 25-30 млн. фунтов.