"Челси" установил цену за Омари Хатчинсона
"Челси" установил цену в 25-30 миллионов фунтов за вингера Омари Хатчинсона, который сыграл только один матч за клуб в Премьер-Лиге.
20-летний Хатчинсон дебютировал за первую команду "синих" в январе 2023, когда Омари вышел на замену против "Манчестер Сити".
С тех пор Хатчисон больше не играл за родной клуб в Премьер-Лиге, зато Омари проявил себя с лучшей стороны в "Ипсвиче", который арендовал его в сезоне 2023/24.
Юный англичанин сыграл 44 матча в Чемпионшипе и, забив 10 голов и отдав пять результативных передач, помог команде Кирана Маккенны оформить прямую путевку в Премьер-Лигу.
По информации журналиста Фабрицио Романо, к Хатчинсону существует большой интерес, в том числе за пределами Англии. Заполучить Омари хотят клубы Премьер-Лиги, а также "Штутгарт", "Аякс" и "Фейеноорд".
"Челси" уже дал понять заинтересованным клубам, что Хатчинсон не уйдет снова в аренду и будет доступен только для постоянного трансфера. "Синие" готовы рассмотреть предложения от 25-30 млн. фунтов.
04.06.2024 10:00
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Это вообще кто?
Лучшая академия страны, кого то ещё остались сомнения, подзалупники?
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Надо было как за Бройю 50 млн устанавливать. Продешевили.
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половину получит Арсенал
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Опять руководство неадекватов включают.
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