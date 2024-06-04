Мареска хочет сохранить Роберта Санчеса в "Челси"

Новый главный тренер "Челси" Энцо Мареска хочет сохранить голкипера Роберто Санчеса.

"Челси" только прошлым летом приобрел Санчеса у "Брайтона" за 25 миллионов фунтов, однако с течением сезона Роберт оказался за спиной у Джордже Петровича, утвердившегося первым номером "синих".



Последние недели и месяцы ходили слухи, что этим летом "Челси" купит нового голкипера, место которого, вероятнее всего, освободит именно Санчес.



Однако накануне "Челси" подтвердил назначение Марески, и это может спасти карьеру Санчеса на "Стэмфорд Бридж", утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо.



Мареска сообщил руководству своего нового клуба, что ему действительно нравится Санчес. Энцо предвкушает совместную работу с Робертом и верит, что 26-летний испанец готов сделать следующий шаг в своей карьере.



Таким образом, теперь ожидается, что Санчес не покинет "Челси" этим летом. "Синие" могут отказаться от покупки голкипера в пользу усиления других позиций.