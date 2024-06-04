"Юнайтед" и "Ливерпуль" хотят Инасиу

Гонсалу Инасиу "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" заинтересованы в приобретении защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу этим летом.

Этим летом "Юнайтед" прощается с Рафаэлем Вараном, тогда как "Ливерпуль" провожает Жоэля Матипа. Оба игрока уходят свободными агентами.

В "Юнайтед" и "Ливерпуль" сватают многих центральных защитников, однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что на радаре у обоих грандов Премьер-Лиги находится Инасиу.

"Спортинг" был бы бессилен помешать уходу Инасиу, потому что контракт 22-летнего португальца предусматривает отступные в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов).

В сезоне 2023/24 Инасиу помог "Спортингу" выиграть португальское первенство, и этот титул стал для Гонсалу уже вторым в карьере.


Метки Инасиу, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Спортинг

Автор mihajlo   

Дата 04.06.2024 08:00

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  1. quavo 04.06.2024 08:35 # quavo
    инасиу левша, надо сильву брать к мартинесу, который тоже левша.

    (ответить)

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