"Юнайтед" и "Ливерпуль" хотят Инасиу
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" заинтересованы в приобретении защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу этим летом.
Этим летом "Юнайтед" прощается с Рафаэлем Вараном, тогда как "Ливерпуль" провожает Жоэля Матипа. Оба игрока уходят свободными агентами.
В "Юнайтед" и "Ливерпуль" сватают многих центральных защитников, однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что на радаре у обоих грандов Премьер-Лиги находится Инасиу.
"Спортинг" был бы бессилен помешать уходу Инасиу, потому что контракт 22-летнего португальца предусматривает отступные в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов).
В сезоне 2023/24 Инасиу помог "Спортингу" выиграть португальское первенство, и этот титул стал для Гонсалу уже вторым в карьере.
04.06.2024 08:00
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Последние комментарии:
инасиу левша, надо сильву брать к мартинесу, который тоже левша.
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