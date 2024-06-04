"Юнайтед" и "Ливерпуль" хотят Инасиу

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" заинтересованы в приобретении защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу этим летом.

Этим летом "Юнайтед" прощается с Рафаэлем Вараном, тогда как "Ливерпуль" провожает Жоэля Матипа. Оба игрока уходят свободными агентами.



В "Юнайтед" и "Ливерпуль" сватают многих центральных защитников, однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что на радаре у обоих грандов Премьер-Лиги находится Инасиу.



"Спортинг" был бы бессилен помешать уходу Инасиу, потому что контракт 22-летнего португальца предусматривает отступные в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов).



В сезоне 2023/24 Инасиу помог "Спортингу" выиграть португальское первенство, и этот титул стал для Гонсалу уже вторым в карьере.